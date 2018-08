Sur les réseaux sociaux, fans et amis bouleversés rendent hommage à Tom Diversy

Repose en paix Tom 🙏🏼💙 Toutes mes condoléances et toute ma force vont à sa famille et à tout ses proches..

24 ans, c'est beaucoup trop jeune pour partir..

On pense fort à toi et on prie pour toi !



"la vie ne laisse pas de pré-avis"#TomDiversy 🤧💙