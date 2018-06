Patrick Dempsey à Monaco ce mardi soir pour parler sport automobile... et un peu cinéma

Le lien entre tout ça? Dempsey est égérie de Tag Heuer. L'horloger suisse est partenaire du musée de la collection des voitures anciennes du prince de Monaco.

L'entreprise a donc financé la restauration de cette carte, dévoilée ce mardi soir par la princesse Stéphanie et Patrick Dempsey. Une soirée ultra-privée avec une cinquantaine de personnes.

Mais visiblement une bonne dose d'amateurs de la série Grey's Anatomy auprès desquels le docteur le plus populaire de la télé a rompu au jeu des innombrables selfies.

Ce mercredi, c’est au volant d’un modèle Carrera 911 RS de 1973, que le comédien prendra les chemins de traverse entre Monaco et Le Luc, en souvenir d’un tracé que le prince Albert-1er avait réalisé, visible sur cette carte.

Juste après, direction Le Mans, où l’écurie qu'il dirige prendra le départ de la cours des 24 heures.

"Je vous le dis, nous allons gagner! Nous avons une équipe solide, les pilotes sont en forme. Ça va être chaud, car il y a beaucoup de compétition sur place, mais nous avons de bonnes chances. Quand j’ai eu la chance de courir au Mans, c’est un rêve devenu réalité, c’est un circuit prestigieux, et très inspirant" assure-t-il. Il n'en oublie pas pour autant le cinéma.

"En fait, je produis beaucoup en ce moment. Notamment un projet que je développe depuis neuf ans, adapté du roman de Garth Stein, "The art of racing in the rain", qui en tournage actuellement. Je finis aussi un documentaire. Et puis il y a la mini-série dans laquelle je joue, "La Vérité sur l’affaire Harry Quebert", que j’ai terminé et qui sera diffusée à l’automne en France. Alors vous voyez, je suis plutôt occupé"

