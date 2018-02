Le jour où Brigitte Bardot a tenté de se suicider à Menton

Elle a 25 ans. Des boucles d’or et le corps sculpté d’une danseuse. Sa beauté–provocante et féline – se mélange à ses propos frôlant souvent l’insolence. En 1960, Brigitte Bardot inaugure une nouvelle ère. Celle de la femme libérée. Une femme qui se laisse posséder par le mambo dans le film Et dieu… créa la femme.

Mais cette année-là, l’actrice mondialement connue chancelle… Alors mariée à Jacques Charrier, elle tombe sous le charme de son partenaire dans le film La Vérité: Sami Frey. Le scandale éclate (lire par ailleurs).

Alors au sommet de sa gloire, la jeune actrice cherche un endroit où se réfugier… Elle peut compter sur l’aide de l’une de ses amies: Mercedes Zoneff. Cette dernière prépare en secret la venue de Brigitte Bardot...