Gérard Louvin raconte l'histoire de la chanson à succès "Le Téléphone pleure"

Télévision, musique, cinéma, spectacles, ex-directeur de la Star Ac’, etc. Gérard Louvin a eu mille vies.

L’une d’entre elle se love dans une villa ramatuelloise acquise en 2015.

Mais c’est de Paris qu’il parle de son époque "montagnes russes", embarqué dans la folle "loco Claude François" dont il fut l’indispensable directeur artistique de 1972 à 1975.

Et c'est l'histoire de la chanson Le Téléphone pleure qui est sa "plus grande fierté".

"Je recherchais quelque chose de différent pour Claude... Au départ, c’était un titre de country, Telephone Call, qui était destiné à Joe Dassin. J’ai bloqué le titre tout de suite", explique Gérard Louvin.

"Claude s’est foutu de ma gueule: "C’est n’importe quoi, je ne chanterai jamais ça!". Mais comme il manquait un titre sur l’album Le Mal-Aimé, il me dit: "Tiens, fais-moi réécouter ta merde". Et là, il s’arrange avec l’éditeur, retravaille complètement le truc avec Jean-Pierre Bourtayre et il co-signe

l’un de ses plus gros succès!", raconte le producteur.

