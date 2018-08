En vacances en Polynésie française, la princesse Charlène se lie d'amitié avec une grande star américaine

La Polynésie française: la plage, l'eau turquoise, les colliers de fleurs et le tamouré... C'est le cadre qu'ont choisi le prince Albert II et la princesse Charlene pour leurs vacances privées avec la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques. Des vacances qui ont débuté juste après le gala de la Croix-Rouge.

D'après Tahiti-infos, c'est au Brando Resort qu'ils ont posé leurs valises. Un hôtel situé sur l'île de Tetiaroa et qui n'est accessible qu'en avion.