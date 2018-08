Bernard Tapie opéré en urgence du péritoine dans un hôpital de Monaco, en convalescence à Saint-Tropez

L'opération sur cette membrane qui enserre les viscères, et qui avait entraîné chez Tapie une hernie abdominale s'est déroulée sans complication.

L'ancien ministre de la Ville de François Mitterrand souffre d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Il avait déjà été opéré au mois de janvier à Paris et trois quart de l'estomac lui avait été retiré.

Depuis, il se bat contre la maladie et a accepté une autre chimiothérapie tout en continuant de mener une vie la plus normale possible.

La semaine dernière, Didier Deschamps, ancien capitaine de l'Olympique de Marseille et sélectionneur de l'équipe de France championne du monde, était venu lui rendre visite à Saint-Tropez.

