Un tremplin "live" pour jouer en première partie de NTM et Chemical Brothers

Qui des six groupes retenus fera la 1re partie des Chemical Brothers le 26 juillet ou de Suprême NTM le 27 juillet à Juan Les Pins?

Après avoir reçu 55 candidatures, le jury du tremplin composé des membres de l'équipe Lunallena, des Kitchies, VYNIL - All You Need Is Live et Nice-Matin a sélectionné les 6 finalistes qui se produiront dimanche 10 juin en "live" au Ma Nolan's Irish Pub à Nice sur le Port. La "battle" live se jouera entre 17h30 et 22h30 au Ma Nolan's.

Les artistes sélectionnés sont :

⭐ Millenïum X Kosma

⭐ Kaotik 747

⭐ SPLASH MACADAM

⭐ BLANKBOX

⭐ Insign.

Renseignement sur www.lunallena-festival.com