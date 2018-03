On vous dévoile tous les secrets sur le plus connu des opéras: Carmen!

L’auteur



On doit l’opéra Carmen au compositeur français Georges Bizet. À 17 ans il écrit sa première symphonie. Ses mentors sont Gounod, Offenbach, Berlioz... En 1875, alors sous contrat à l’Opéra Comique, il découvre la nouvelle de Prosper Mérimée, Carmen. Ébloui par le modernisme de cette histoire, Bizet va convaincre non sans mal l’Opéra Comique, alors réticent aux sujets complexes, d’adapter cette œuvre. On adoucit la version originale, avec des personnages plus édulcorés... Malgré tout l’Opéra fait scandale. Mais peu à peu on distingue un nouveau langage: de la dramaturgie mêlée à de la comédie, un petit effectif de comédiens sur chaque scène, jusqu’aux choristes mis en scène, le tout rythmé par des airs très complexes. Finalement Carmen ne tarde pas à gagner le cœur des foules… Mais Bizet n’est déjà plus là pour jouir de ce succès.