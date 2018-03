La billetterie pour le concert des Rolling Stones à Marseille déjà ouverte

Si l'ouverture officielle de la billetterie aura lieu vendredi 16 mars à 10h, la ruée sur les places pour le concert des Rolling Stones à Marseille le 26 juin, a déjà commencé.

Après les traditionnelles préventes qui ont eu lieu en début de semaine, c'est la Fnac qui a ouvert sa billetterie pour tous depuis ce jeudi matin pour la seule date française de la tournée No filter des vieux rockers.

Les billets seront donc en vente à partir du 16 mars notamment sur les deux sites officiels orangevelodrome.com et rollingstones.com.

Pour voir Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood à Marseille, comptez entre 45,50€ en catégorie 4 et 287,50€ en carré or.