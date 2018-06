INTERVIEW. Marc Lavoine vous parle de son nouvel album

Depuis six ans, Marc Lavoine avait laissé de côté ses propres chansons pour écrire Les Souliers rouges (conte musical avec Cœur de Pirate et Arthur H), pour monter sur les planches, tourner des films et, surtout, pour écrire un livre autobiographique évoquant son père (L'Homme qui ment, éditions Fayard, 2015).

Ces "pas de côté", comme il dit, c'était pour "éviter de tomber dans une forme de routine".

Pour prouver autre chose aussi, sans doute.

A 55 ans, le chanteur-comédien est aussi un auteur et il n'hésite pas à le rappeler.

Alors qu'il prépare un nouveau livre, sur sa mère cette fois (Quand arrivent les chevaux), il vient de sortir Je reviens à toi, dix titres aux univers musicaux juxtaposés (de la valse au reggae, en passant par le funk et la pop) mais aux textes cohérents.

Le récit du cycle de toutes choses, la nature, l'amour, la vie.

Vous retrouvez votre complice compositeur de toujours, Fabrice Aboulker, mais, cette fois, ce sont vos textes qui sont venus en premier?

Oui, pendant que je jouais au théâtre avec Géraldine Martineau.

Cela faisait quelques années que je n'avais pas fait de chansons seul, volontairement d'ailleurs, car c'était important pour moi de ne pas répéter tout le temps le même schéma.

Il fallait que je me désintoxique d'une forme d'habitude.

Souvent, on ne va pas au bout de...