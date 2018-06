INTERVIEW. Françoise Hardy: "Je suis allée à des auditions pour que quelqu'un me dise: ce n'est pas pour vous!"

Dans Un cadeau du ciel, son récit paru en 2016, elle racontait sans ménagement son combat contre la maladie.

Une descente aux enfers suivie d'une résurrection, que Françoise Hardy n'imaginait pas si miraculeuse.

Car avec l'énergie, revenue petit à petit, le souffle et la voix ont suivi. L'inspiration, aussi.

A 74 ans, l'idole des sixties a fait un retour inattendu avec Personne d'autre, un vingt-quatrième album apaisé. Malgré les thèmes qu'il aborde.

Ces chansons, qu'elle signe ou qu'on lui a envoyées (à l'image du premier extrait, Le Large, écrit et composé par La Grande Sophie), et réalisées par Erick Benzi, un fidèle de Goldman, évoquent le temps qui passe, la mort qui rôde ou les amours malheureuses.

Elle y reprend Seras-tu là, aussi, de Michel Berger.

La mélancolie, toujours, sa muse depuis ses débuts en 1962. Françoise Hardy chantait alors Tous les garçons et les filles et ne pensait pas plaire.

Cinquante-six ans plus tard, ce n'est pas les déclarations d'amour de Mick Jagger...