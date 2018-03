Cinq choses à savoir sur le concert événement de Beyoncé et Jay-Z à l'Allianz Riviera

On peut vénérer Sting, encenser Massive Attack ou adorer Lenny Kravitz, mais pas de doute: le concert de l’été 2018 sur la Côte d’Azur se jouera à l’Allianz Riviera. La venue des méga-stars Beyoncé et Jay-Z, le 17 juillet, promet le temps fort musical de la saison à venir.

Au moins en termes de rayonnement international. Voici tout ce qu’il faut savoir avant l’ouverture de la billetterie ce lundi 19 mars.

1. La preuve par deux

Beyoncé et Jay-Z, c’est deux superstars en une, qui forment le couple le plus puissant de l’industrie musicale. Unis dans la vie comme dans leur carrière depuis dix ans, les tourtereaux favoris du couple Obama ont signé des giga-tubes en duo (Crazy in love) comme en solo (Single Ladies pour Beyoncé, Empire state of mind pour Jay-Z, pour ne citer que ceux-là).

A seulement 36 ans, la reine du r’n’b compte vingt ans de carrière hors norme, débutée au sein des Destiny’s child, rythmée par la vente de 150 millions d’albums et d’apparitions mémorables aux finales du Super Bowl. Le très influent rappeur et producteur Jay-Z lui a donné la réplique sur leur premier On the run tour, en 2014. Au vu de son succès, place au On the run tour II.

2. Seuls Nice et Paris...

De Cardiff à Vancouver, ce OTR II va sillonner le monde en quatre mois et 36 dates. Le couple marquera deux escales en France, le 14 juillet à Paris et le 17 à Nice. La Côte d’Azur accueille, au passage, la dernière des quinze dates européennes - le tandem américain traverse l’Atlantique dans la foulée.

Une date de prestige pour Nice, où Beyoncé ne s’était plus produite depuis le Nikaïa en 2011. Le grand rival marseillais lui tirera la langue le 26 juin avec les éternels Rolling Stones (la billetterie ouvre officiellement ce jeudi matin pour leur unique date française).

3. L’Allianz remet ça

Inauguré en 2013 et rythmé par les aventures du Gym, l’Allianz Riviera avait loupé son premier rendez-vous musical en 2016: le show de Rihanna avait logiquement été annulé, au lendemain de l’attentat de Nice.

C’est finalement Céline Dion qui a donné le coup d’envoi des festivités, en 2017, devant 32.000 spectateurs. Cet été, le stade de la plaine du Var va s’enflammer pour la plus grande diva r’n’b et son heureux élu. Sauf coup de théâtre (ou de stade), ce sera le seul méga-show de l’été 2018 sur la Côte d’Azur.

4. Quel rendu live?

Déhanchés ultra-sexy de la chanteuse texane, chorégraphies millimétrées, duos complices au micro, effets pyrotechniques à gogo et vidéos XXL avaient émaillé le premier On the run Tour. Il y a fort à parier que son successeur s’inscrira dans la lignée de ce grand show tout feu tout femme. Avec les saillies hip hop de maître Jay-Z pour pimenter le tout.

5. Tarifs au diapason

Les mélomanes connaissent la chanson: qui dit grand concert, dit tarifs au diapason. Il faudra bourse délier pour voir le couple Beyoncé-Jay-Z sur la Côte et sur scène. Après l’officialisation du On the run Tour lundi, la configuration du stade et les tarifs ont été dévoilés jeudi.

Le tarif "pelouse" est de 95 euros (comme au stade de France), la "pelouse Or" à 122,50 euros et le "carré Or", à 166,50 euros (plus élevé que l’équivalent parisien).

Les places en "carré" sont assises, comme les autres catégories: catégorie 1 (106 euros), 2 (89,50 euros), 3 (56,50 euros) et 4 (29 euros). Pour ces deux dernières, le contingent de places est très limité, et il ne faudra probablement pas être trop regardant sur la visibilité...

La billetterie ouvrira ce lundi 19 mars à 10h. Il est recommandé de s’inscrire à l’alerte de mise en vente sur le site web de l’Allianz Riviera.

Ce dernier met en garde contre les risques inhérents au marché noir, et recommande son propre réseau de billetterie. Ce concert événement sera accessible dans tous les réseaux habituels.

Pour réserver

Rendez-vous sur le site de l'Allianz Riviera: www.allianz-riviera.fr/fr/billetterie/jay-z-et-beyonce