"Ce disque m'a permis de dépasser ma douleur", Mireille Mathieu se livre sur son nouveau projet après la perte de sa maman

Mireille Mathieu n'est pas seulement une chanteuse à voix d'or.



C'est aussi une précieuse femme de parole.



Rencontrée par hasard l'été 2017 au pied du célèbre clocher tropézien de Notre-Dame-de-l'Assomption, la "Demoiselle d'Avignon" avait promis un vrai entretien lors d'un prochain passage varois.



Et c'est précisément ce qui s'est produit ce mois d'août, alors que la chanteuse est de retour avec ses trois sœurs chez ses amis Catherine et Jean Madar (le cofondateur d'Interparfums, célèbre société française de fabrication et distribution de parfums, Ndlr).



Cette fois, une visite paroissiale a lieu en sa compagnie, ce qui donne le privilège d'entendre son vibrato unique s'élever au c(h)œur de l'église pour atteindre les cimes du sublime.



À l'hymne liturgique Panis Angelicus chanté face au buste du Saint Tropez, succède son Santa Maria, entonné cierge à la main, au pied de la statue de la Sainte Vierge.



Puis, nous l'accompagnons pour une...