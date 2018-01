Bryan Ferry en concert à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo le 31 mai

" Bryan Ferry est un artiste incontournable avec le charisme d’un Gainsbourg et l’élégance d’un Sinatra." D'une phrase, le producteur (Gérard Drouot Productions) du prochain concert de Bryan Ferry en Principauté, le 31 mai à l'Opéra Garnier, résume le monstre sacré qu'est Bryan Ferry. L'élégance

à l'état pur Amoureux de la musique et des arts, le Britannique a été désigné par le Sunday Times "parrain du style contemporain". Son premier succès remonte à 1972 et la sortie du single Virginia Plain, réalisé avec son mythique groupe Roxy Music. Bryan Ferry est depuis reconnu comme l’un des plus innovants et élégants musiciens de l’époque et est considéré comme l’incarnation de l’univers romantique évoqué dans ses chansons. succès planétaire Le groupe Roxy Music connaîtra un succès planétaire en 1983 lors de la sortie du titre Avalon. La critique le portant au rang d’un des plus emblématiques morceaux de l’histoire du pop-rock. Glamour us et raffinement européen

Quelques années plus tard, Bryan Ferry se lance dans une carrière solo et sort plusieurs albums dont These Foolish Things ; Another Time, Another Place ; ou encore In Your Mind. Sa carrière est teintée d'un subtil mélange de glamour américain et de raffinement européen. Un hommage "dylanesque" Ce style particulier se retrouve notamment dans son hommage à Bob Dylan, Dylanesque, publié en 2007, et Olympia, une collection de morceaux inédits et de reprises, sorti en 2010. Gravement malade en 2011, l'ancien élève des Beaux-Arts a signé un dernier album en 2014 : Avonmore. Déjà à Monaco

en 2013 Une quatorzième galette où il renoue avec son style pop-rock raffiné. La dernière apparition de Bryan Ferry à Monaco remonte à août 2013, sur la scène du Monte-Carlo Sporting Summer Festival.