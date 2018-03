Atteint de Parkinson, le guitariste de légende de Judas Priest va troquer les guitares contre la canne à pêche

Confirmant mi-février dernier qu’il était atteint de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2008, le génial guitariste anglais n’a cette fois pas pris son ticket pour la tournée 2018 qui doit propulser sur les scènes mondiales Firepower dans les bacs le 9 mars.

Un 18e opus studio co-produit par Andy Sneap (ex-Sabbat) qui jouera du même coup les guitaristes "intérimaires" pour les shows, dont le HellFest en France le 22 juin.

Mardi, c'était d’une voix mal assurée et souvent hésitante que Glenn se charge malgré tout du service après-vente des 14 titres qu’il a contribué à forger dans le Metal le plus pur.

Souvenir de Miraval

"J’avais vraiment l’intention de partir en tournée avec le groupe... (il hésite) Mais c’est arrivé à un point où il faut accepter l’évidence... J’ai 70 ans à présent. Je pense que ça suffit comme ça... Je ne me sens plus de repartir sur la route pour un an et demi... Lorsque nous avons commencé à répéter pour les futurs shows, j’ai su qu’il était temps pour moi d’arrêter. Je ne veux pas mettre le groupe en difficulté. Même si je ne suis plus sur la route avec Judas Priest, je continuerai de composer. Difficile de stopper net un rituel qui vous a porté si longtemps", confie Glenn qui se souvient avec bonheur de l'enregistrement de Painkiller en 1990 dans le Var, à Correns.

"Je garde un très bon souvenir de ces sessions à Miraval au milieu des vignes et de la bonne cuisine provençale!", sourit Glenn qui annonce se consacrer désormais à son autre passion... la pêche!

Messages de soutien du monde entier

"Bien sûr tout cela m’attriste car faire des concerts a occupé une grande part de ma vie. Près de cinquante ans. Tout cela va me manquer, mais je le répète, le moment est venu de raccrocher même si je ne m’interdis pas d’être présent sur quelques dates, ne serait-ce qu’en inversant les rôles, en spectateur. Judas Priest est une famille. Je dois dire que tout le monde autour de moi a été très chaleureux. Je reçois des messages de soutien incroyables du monde entier", conclut cette légende du Metal à l'heure où l'autre guitariste originel KK Downing - démissionnaire ou démissionné en 2011... - s'avoue vexé de ne pas avoir été contacté pour reprendre sa place au sein du groupe...