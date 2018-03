Vigilance jaune orages et vagues-submersion ce dimanche dans les Alpes-Maritimes

Météo France a placé le département, depuis samedi soir, en vigilance jaune orages jusqu'à au moins 10h ce dimanche matin.

Une vigilance jaune vague submersion est également mise en place par l'observatoire à partir de 17h et ce jusqu'à au minimum lundi matin 6h.

La vigilance jaune avalanches, quant à elle, est toujours maintenue sans date de levée.

Attention, fortes rafales ce matin. Le ciel sera couvert et pluvieux le matin et très nuageux l'après-midi avec une possibilité de foyers orageux et de fortes averses.

Cette nuit, le ciel sera toujours très nuageux avec des risques d'orages. La possibilité de quelques gouttes n'est pas à exclure. Le vent, lui, sera faible.

Ce matin, comptez 4°C à Saint-Auban, 5°C à Tende, 10°C à Grasse et, au maximum, 12°C à Nice.

Cet après-midi, il fera 8°C à Saint-Auban, 9°C à Tende, 10°C à Grasse et 13°C à Nice.