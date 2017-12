Quelle météo pour vos fêtes de Noël sur la Côte d'Azur?

Samedi 23 décembre

Aucune perturbation n'est à signaler. Le soleil se couchera à 16h58.

Le vent sera calme, il soufflera à 20km/h maximum.

Côté températures, il fera entre 2°C et 15°C ce matin et jusqu'à 17°C l'après-midi dans le secteur d'Antibes.

Dimanche 24 décembre

Il fera toujours aussi beau le lendemain, jour de réveillon. Le soleil se couchera à 16h59.

Les rafales de vent stationneront à 10km/h.

Il fera entre 1°C et 12°C le matin et jusqu'à 15°C entre Théoule-sur-Mer et Antibes.

Lundi 25 décembre

Le ciel commencera à se voiler dès les premières heures de la journée sur le littoral. Quelques gouttes de pluie pourront tomber en fin de soirée. Le nord du département sera épargné.

Le vent sera toujours aussi doux, avec 15km/h maximum.

Côté températures, il fera entre 1°C et 9°C le matin et jusqu'à 14°C vers Cannes.