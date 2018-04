Pluie, vent, soleil... Voici ce que la météo vous réserve cette semaine sur la Côte d'Azur

Mardi

Adieu le soleil pascal! La Côte d'Azur se réveillera sous un ciel bas, gris et très nuageux.

Les premières averses arriveront dans la matinée par l'arrière-pays.

Mais dès la mi-journée, le temps va se gâter pour l'ensemble des Alpes-Maritimes avec des pluies plus soutenues du littoral jusqu'aux hauteurs avant de redevenir éparses au cours de la nuit.

Côté températures, on oscillera entre 8 et 15° sur le moyen et le haut pays tout au long de la journée alors que sur le bord de mer, elles varieront entre 11 et 15° maximum.

A noter que le vent est-nord-est soufflera toute la journée sur le littoral, entre 40 et 60 km/h du côté de Théoule-sur-Mer.

mercredi

De nouveau un réveil mouillé avec des averses attendues pour l'ensemble du département.

Mais le temps devrait s'améliorer dans l'après-midi avec des éclaircies et une diminution des précipitations.

Le Mercure variera entre 9° (Saint-Etienne-de Tinée) et 15° sur les plages le matin et de 6° à 14° en fin de journée.

Le vent d'est sera de la partie tout au long de la journée sur toutes les Alpes-Maritimes avec des pointes attendues jusqu'à 70-80 km/h du côté de Tende, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Colomars ou Saint-Etienne-de-Tinée.

jeudi

Retour du beau temps et du soleil pour tous.

Au passage, le thermomètre remonte puisqu'il est prévu entre 10 et 18° (maximum à Saint-Sauveur-sur-Tinée et Saint-Martin-du-Var) et entre 14 et 17° sur le sable.

La matinée sera également assez venteuse sur la moitié ouest des Alpes-Maritimes sur une ligne allant de Saint-Etienne-de-Tinée à Antibes et des rafales autour de 50km/h.

vendredi

Même programme ensoleillé que la veille avec un mercure qui perd 1 ou 2 degrés ici ou là. En revanche, le vent ne soufflera plus.

samedi et dimanche

Le week-end devrait bien débuter avec un soleil généreux et des températures en hausse, jusqu'à 18° du côté de Cannes.

Mais cela ne va pas durer!

Car dès samedi après-midi, les nuages vont envahir le ciel azuréen offrant cependant de très belles éclaircies... et une météo identique pour dimanche.