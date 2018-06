On vous explique pourquoi vous risquez de voir de beaux éclairs ce mercredi après-midi

De la grisaille, de la pluie et maintenant des orages. Les habitants du Sud de la France en ont marre. En temps normal, le climat provençal est un des plus agréables au monde. Mais cette année, dire que le printemps est pourri relève de l'euphémisme.

Du coup, autant en profiter pour s'instruire! Alors que de forts orages sont prévus ce mercredi dans la région, on vous explique (en tout cas on essaie) pourquoi vous risquez de voir de beaux éclairs près de chez vous.

>> LIRE AUSSI. Risque de pluie et d'orages ce mercredi sur la Côte d'Azur

Pas de foudre sans orage

Commençons par le commencement. Pour voir des éclairs, il faut qu'un orage se forme. Comme l'explique Franck Thurlure, prévisionniste à météo France, "pour qu'un orage se forme, il faut un gros écart de température entre les couches basses et les couches hautes de l'atmosphère, avec une couche basse chargée en air chaud et humide".

En l'occurrence, les conditions sont parfaitement réunies en ce moment pour que des orages éclatent.

L'anticyclone bloqué dans le nord de l'Europe génère des masses d'air froid en altitude tout autour de lui, et donc au dessus de la France. Avec des températures au sol, certes fraîches pour la saison mais tout de même au dessus des 20°C, l'arrivée des orages est imminente.

Pour Franck Thurlure, avec de telles conditions climatiques, les orages sont inévitables: "En ce moment, on a des gros écarts de température entre les différentes couches atmosphériques au-dessus de la région. On voit des températures autour des 25°C en surface et autour des -20°C en altitude. Cela crée des mouvements très rapides et intenses des particules (les molécules d'eau chaude montent très rapidement en altitude, où elles se solidifient très vite au contact de l'air froid et causent de la pluie ou de la grêle) et donc des orages".

Goutte froide et douche froide

Ces différences de température entre les couches atmosphériques sont donc à l'origine de la plupart des orages en été.

En ce moment, dans le Sud de la France, ce phénomène est accentué par ce qu'on appelle une "goutte froide". Cela consiste en une masse d'air très froid bloqué au-dessus d'une masse d'air beaucoup plus chaud.

Comme l'explique Antony Brunain, fondateur de Nice Météo 06, "lorsqu'on a un phénomène de goutte froide, les particules et les molécules d'eau chaude montent extrêmement vite à cause des grosses différences de température. Lorsqu'elles croisent les particules froides qui descendent (la pluie ou la grêle), les frottements génèrent énormément d'électricité statique au sein du nuage."

Et la lumière fut

Et c'est de là que provient l'électricité des éclairs. Lorsque les nuages sont trop chargés en électricité statique, ils doivent bien trouver un moyen de se décharger.

En règle général, l'air ne laisse pas passer l'électricité. Il n'est donc pas censé laisser passer les éclairs. Mais avec une intensité allant jusqu'à 150.000 ampères, la foudre transperce le manteau isolant de l'atmosphère.

Lorsqu'un éclair parvient à toucher le sol, le nuage orageux se décharge. On appelle cela la foudre.

Dans le cas d'une goutte froide, les frottements entre particules sont particulièrement rapides (à cause des forts écarts de température), le nuage orageux est donc particulièrement chargé en électricité statique. Les éclairs et les coups de foudre sont donc particulièrement fréquents et puissants.