Le printemps arrive cette semaine, à quoi va ressembler la météo sur la Côte d'Azur

Lundi

Grand retour du soleil pour l'ensemble du département avec cependant des averses prévues dans le moyen pays dans l'après-midi.

Côté températures, elles oscilleront entre 5 et 14° au meilleur de la journée, notamment du côté d'Antibes et Cannes.

Mardi

La journée restera agréable. La matinée, le ciel demeurera légèrement voilé et l'après-midi le soleil jouera à cache-cache avec les nuages.

Les températures seront toujours douces sous les nuages, au-dessus des 10 degrés.

Mercredi

Grand soleil pour le premier jour du printemps hormis à l'ouest des Alpes-Maritimes où la zone Cannes-Grasse sera légèrement sous les nuages.

Côté Mercure, on varie de 11 à 12° sur le littoral.

Jeudi

Sans doute la plus belle journée de la semaine avec un ciel bleu et un soleil radieux alors autant en profiter!

Mais conséquence, les températures sont un peu plus fraîches avec pas plus de 10° sur le bord de mer et même des -1 à -4 attendus dans le haut-pays.

Vendredi

Retour des nuages sur toute la Côte d'Azur avec de belles éclaircies pour tous. Au passage, remontée des températures de la montagne à la mer.

samedi et dimanche

Vous rêviez d'un week-end printanier digne de la semaine? Râté!

En effet, une nouvelle perturbation - à confirmer- devrait envahir le ciel azuréen et donner des pluies éparses et des averses du littoral jusque dans l'arrière pays où quelques flocons pour même faire leur (ré)apparition.