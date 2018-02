La Holi Party de la Fête du citron est reportée à cause de la météo

"A cause de la pluie, ce n'était pas faisable, regrettent les organisateurs de la Fête du citron. Il y avait un orchestre, des appareils électroniques. On n'annule pas, on reporte juste."

La Holi Party de la Fête du citron de Menton est reportée.

Le corso de ce dimanche est, pour l'heure, toujours maintenu par l'organisation bien que des précipitations soient prévues à Menton, selon Météo France. "Dimanche matin, il y aura une accalmie mais une reprise des précipitations vers 14 ou 15 heures sur Menton, analyse un prévisionniste. Le temps sera instable avec de petites averses."