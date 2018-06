Des nuages et des éclaircies ce dimanche sur la Côte d'Azur

Après la belle journée de samedi, le réveil dominical se fera sous les nuages dans les Alpes-Maritimes.

Un temps plutôt voilé qui s'éternisera jusqu'à la mi-journée avant de disparaître d'abord sur le moyen et le haut pays puis sur le littoral.

L'après-midi promet d'être plus agréable avec de belles éclaircies pour tout le monde.

Côté températures, comptez entre 20 et 26° sur les hauteurs au fil de la journée et entre 22 et 26° sur le littoral.

Si vous optez pour une journée plage, rando ou bronzette, notez que l'indice UV s'affiche de 6 à 7 sur le bord de mer, monte jusqu'à 8 dans l'arrière pays avec même un 9 du côté de Saint-Etienne-de-Tinée.