Agrumes, palmiers, plantes en pots... nos conseils pour préparer votre jardin à la vague de froid

Les prévisionnistes météorologiques sont unanimes: à partir de lundi , les températures vont sévèrement chuter. La faute au puissant anticyclone entre le nord de l’Europe et la Russie. Il faut veiller à protéger les plantes frileuses sans attendre.

Couvrir les agrumes

Pour éviter que les agrumes ne s'enrhument, il faut bien les couvrir. Avec un voile d'hivernage que l'on trouve en jardinerie, ou à défaut avec les moyens du bord. Des draps ou de vieilles couvertures feront l'affaire. Il faut emballer le feuillage et protéger également le pied. On peut, par-dessus ce voile d'hivernage, disposer une couche de papier bulle ou construire une petite serre avec de vieux bambous et des bâches.

Mais attention à ce que le végétal ne soit pas directement en contact avec la matière plastique. Le remède serait alors pire que le mal. Cela crée de la condensation. Et lorsqu'il se met à geler dessus, les arbres n'y résistent pas.

Ces précautions sont aussi valables pour les plantes exotiques qui peuvent d'habitude s'épanouir sur les rives méditerranéennes.

Attention aux palmiers

Les essences les plus vulnérables sont donc les agrumes. Principalement les citronniers et les cédratiers. Dans une moindre mesure, les orangers et les pamplemoussiers. Les mandariniers, eux, résistent un peu mieux. Mais les jeunes avocatiers peuvent aussi être vulnérables. Quant aux oliviers, il faudrait vraiment que les températures chutent en dessous de - 10° C pour qu'ils en souffrent. Même lors du fameux hiver 1956, les oliviers des Alpes-Maritimes avaient survécu... Ce fut d'ailleurs les seuls.

Enfin, quelques variétés de palmiers supportent mal le froid . La ville de Nîmes l'avait appris à ses dépens. Elle avait acheté à grands frais des palmiers niçois... Ils n'ont pas tenu plus d'un hiver. Alors, cette commune les a équipés depuis de petites résistances électriques. A défaut une baladeuse peut faire l'affaire à condition de construire autour de l'arbre une serre. La chaleur de l'ampoule suffit à éviter le gel.

Rentrez les plantes

Il est aussi conseillé de protéger les géraniums (Pelargonium) qui fleurissent encore sur les balcons et les rebords de fenêtre ainsi que toutes les plantes frileuses, surtout si leur végétation a redémarré suite au temps doux des semaines précédentes. Sinon, gare à la catastrophe!

Mais la meilleure des précautions face de telles perspectives météorologiques est de rentrer toutes les plantes en pot qui peuvent être déplacées et de récolter tous les agrumes et autres fruits même s'ils ne sont pas tout à fait arrivés à maturation.