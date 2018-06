Jean-Jacques Bourdin se confie pour la première fois sur l'interview musclée d'Emmanuel Macron menée avec Edwy Plenel

Depuis 17 ans, c’est la voix des matins de RMC. Rauque. Assurée. Un journaliste "anchorman", intraitable, pugnace. Élevé au droit de suite. Critiqué aussi. Populiste ou populaire?Avis écartelés. Jean-Jacques Bourdin étrille, mais avec la manière. Malmène avec aplomb et aisance.

Le cauchemar de ces "politiques" qui pensent qu’une fois de plus le plat – chaud – doit leur être servi. Et qui ont l’habitude de rarement répondre à la question posée pour ânonner, vaille que vaille, les éléments de langage pondus par un collaborateur…

Bourdin tient haut le micro. Ne baisse jamais le regard. Histoire de viser juste et planter la banderille pile poil là où il faut.

"un avant et un après interview de Macron"

Pour la première fois, il a accepté de livrer son sentiment sur l’interview musclée et virile d’Emmanuel Macron, qu’il a menée de conserve avec Edwy Plenel, le fondateur de Médiapart, le 15 avril au Palais de Chaillot à Paris.

Une interview présidentielle où tous les codes ont été bousculés. Jean-Jacques Bourdin en a conscience. "Je pense que les interviews de président de la République ne seront plus jamais les mêmes. Il y aura un avant et un après, c’est certain. Mais je ne sais pas ce que sera cet après", a lancé le journaliste qui porte son indépendance en bandoulière.

Il avoue, en revanche, "détester les interviews en duo". "Ça a peut-être pesé un peu sur le débat, mais on doit savoir s'adapter et je représentais BFM TV et RMC. Je préfère le face à face, les yeux dans les yeux. Plenel pense peut-être la même chose d’ailleurs, je n’en ai pas parlé avec lui", a-t-il encore déclaré.