Un grand chef de Monaco vous explique comment choisir et préparer du poisson local

Pour consommer des produits de la mer de manière responsable, on commence par où?On ne bouleverse pas ses habitudes, on revient à des choses simples. Privilégier les circuits courts, aller au marché. Avec les hypermarchés, tout est centralisé, c’est la facilité. Sauf qu’en mettant tout le temps du thon, du saumon ou du colin dans nos assiettes, on concentre la pression sur une poignée d’espèces. À ce rythme, elles disparaîtront bientôt. Et quand on voit parfois du poisson moins cher que de la volaille industrielle, il y a de quoi prendre peur...

Et au marché, on prend quoi?

Je ne suis pas fan du bio ou d’autres labels. En revanche, je crois beaucoup au côté locavore. Et ne pas jurer que par les noms chantants. Il y a autre chose à goûter que le rouget, la sole ou le turbot. Le chinchard, le mulet, le pageot ou le colinot, ça peut aussi être très bien. L’important, c’est de varier. Et d’intégrer le fait qu’il y a aussi des saisons dans le poisson et que la pêche n’est pas garantie.

Mais comment fait-on quand on n’y connaît vraiment rien?

Il faut faire preuve de curiosité, poser des questions. Et tenter le coup. Vous ne risquez pas grand-chose. Quand on l’achète directement à un pêcheur, le colinot, c’est 12 à 15 euros le kilo. Le mulet, c’est à peu près pareil.