Que se fait-on tatouer à Monaco et à Beausoleil ?

Les villes de Monaco et de Beausoleil ne comptent qu’un seul et unique salon de tatouage chacune. Alors forcément, certaines demandes sont un peu spécifiques.

En Principauté, le Dixième Art Tattoo, installé en 2015, répond parfois à des demandes de locaux un peu insolites, en référence à Monaco. "En trois ans, nous avons tatoué trois drapeaux monégasques pour des locaux. Principalement car ils sont fiers de leur pays. Et en 2016, on a tatoué un écusson, avec le vieux moine de Monaco, sur un Monégasque", explique Daya Pasquier, co-propriétaire du salon avec Noémie Costaglioli.

La jeune femme se souvient aussi: "Un de nos clients, qui habite en Autriche, s’est fait tatouer le vieux circuit et une vieille voiture de Formule 1 sur la hanche, ainsi qu’une roulette de casino." Des demandes que personne, sûrement, ne demanderait ailleurs qu’à Monaco.

Formule 1, casino, foot et écussons monégasques

Le salon a aussi vu passer des joueurs de l’AS Monaco FC comme Andrea Raggi qui "s’est fait tatouer l’ancien emblème de l’ASM. Un supporter monégasque du club de foot s’est d’ailleurs fait tatouer le même que Raggi peu de temps après". Outre ces demandes originales, le Dixième Art Tattoo voit surtout passer de nombreux touristes et locaux qui viennent spécialement dans ce salon pour le style de ses deux tatoueurs. Tandis que Thomas, alias Lachwet, développe un art du tatouage graphique sur de moyennes et grosses pièces; Florian, de son nom d’artiste Minus, donne dans les petites et moyennes pièces fines.

À deux pas de là, autre salon, autres tatouages. Jean-Claude Perillo a ouvert le Social Club Tattoo en 2016, à Beausoleil. Soit dans "la ville la plus cosmopolite de France", où se côtoient une quarantaine de nationalités. Ce qui se ressent dans les demandes de tatouages. Monsieur JC, de son nom d’artiste, a remarqué quelques récurrences de motifs de tatouages en fonction de la nationalité de ses clients.

Religion, famille, lettrages...

Sans faire de généralité, le tatoueur a noté que "de nombreux clients portugais se font faire des tatouages religieux, en rapport avec leur famille, surtout leurs parents ou leurs grands-parents. Tandis que beaucoup de Philippins choisissent des tatouages ornementaux, que les Italiens préfèrent les tatouages charnières et que les Français se font souvent faire des lettrages avec les prénoms de leurs enfants".

Monsieur JC travaille avec le tatoueur SonYou. Tous deux revisitent les tatouages classiques, réalisent en majorité des grosses pièces et développent l’art du trash polka, qui mélange lettrage, dessin en points de différentes épaisseurs et couleur rouge.

Deux salons qui répondent aux demandes de leurs clients, aussi particulières soient-elles et qui travaillent pour que le tatouage soit, un jour, reconnu comme un art.

Dixième Art Tattoo – 15, rue de Millo, à Monaco.

Rens. +377.97.77.61.51.

Social Club Tattoo – 10, bd du Général-de-Gaulle

Rens. 09.81.85.98.22.