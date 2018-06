Deux Toulonnais ont lancé un site de "covoiturage" pour les bateaux

Une virée à Porquerolles? Une croisière de cinq jours en Corse? Voguer jusqu’aux Baléares? Même si vous n’avez pas de bateau, c’est aujourd’hui possible avec le site cobaturage.fr.

Vous connaissez forcément le covoiturage rendu populaire par les sites comme BlaBlaCar ou iDVroom. Ici, c’est pareil sauf qu’il faut remplacer la voiture par un bateau. Le concept a mûri dans l’esprit de deux jeunes actifs: Aurélian Petit et Guillaume Deloffre (photo ci-dessous).

"J’ai eu cette idée, raconte le premier, lorsque mon père a dû vendre l’embarcation familiale à contre-cœur quand il s’est retrouvé à la retraite. Il n’était plus assez en forme pour s’en servir et les frais étaient trop importants."

Simplicité d’utilisation

Les propriétaires de bateau s’inscrivent gratuitement sur le site Internet. Ils proposent différentes sorties en mer aux destinations et durées variables moyennant une compensation financière. Seules contraintes: le nombre de passagers est limité à six et le prix à 55 euros par personne.

"L’objectif pour les capitaines est clairement d’amortir les frais du bateau. Mais aussi de ne pas se retrouver seuls en mer et partager leur passion."

Quant aux particuliers, qui s’inscrivent aussi gratuitement, ils s’offrent un loisir à moindre frais. Les sorties s’élèvent en moyenne à 25 euros. À titre d’exemple, vous pouvez partir une journée autour des Îles d’Or sur un voilier à partir de 12 euros.

Ou encore rallier Toulon au Frioul (au large de Marseille) pour 17 euros avec un bateau moteur… "C’est un bon moyen de partir en mer sans se ruiner, estime Aurélian Petit. C’est largement moins cher que de louer un bateau. Autre avantage pour les clients, c’est de découvrir des lieux cachés, de profiter du savoir du capitaine."

Succès international

Aujourd’hui, le site compte 35 000 utilisateurs dont 4 000 propriétaires de bateaux. 6 000 sorties sont organisées en moyenne chaque année.

En pleine saison estivale, il reçoit quelque 2 000 visites par jour. Si l’idée est née dans le Var, elle s’est aujourd’hui largement propagée. Cobaturage.fr est présent sur tout le littoral français métropolitain mais aussi dans les DOM-TOM et les pays limitrophes à la France.

Le site est traduit en espagnol. Et on le retrouve également en Australie sous le nom tripnboat.com. Les magasins Cabesto sont également devenus partenaires.

Aurélian Petit le reconnaît: "Nous nous sommes développés très vite. C’était la bonne idée au bon moment." Pour autant, la réussite économique n’est pas encore au rendez-vous. Pour le trentenaire, le travail accompli par son associé et lui n’est pas totalement récompensé. Les deux hommes ont développé le site eux-mêmes.

"Cobaturage.fr génère 90 000 euros de chiffre d’affaires en moyenne. Il aurait fallu investir beaucoup plus à un moment donné."

Il faut savoir que le site ne vit que par les 12 % de commissions qu’il perçoit à chaque transaction (payé par le particulier directement sur le site Internet) et par les publicités présentes sur ses pages. L’idée pour les deux Toulonnais serait donc aujourd’hui de vendre… Pour voguer vers de nouvelles aventures.