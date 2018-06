A Grasse, Audrey a lancé Les Beautés vagabondes, le premier "beauty truck" écolo de France

Un parfum de cire chaude flotte dans la roulotte. S’acoquinant avec l’odeur du bois frais. Il y a les rires qui dégringolent les quelques marches. Les fauteuils en osier.

Le miroir créé par une copine avec du carton recyclé. Les coussins aux couleurs apaisantes. La vieille machine à coudre chinée et relookée en table de soins pour les mains.

Au milieu de ce joli petit monde sur roues, Audrey Satta, la créatrice des Beautés vagabondes, virevolte. Fin mars, elle a ouvert, sur le bord de la route de Cannes, à Grasse, son beauty truck écologique. Le premier de France. Vingt mètres carrés dédiés aux soins esthétiques et cosmétiques naturels.

"J’ai travaillé pendant huit ans dans un spa. Puis, j’en ai eu assez de la mécanisation du métier ainsi que du monde chimique de la cosmétique", dit la jeune femme qui se définit comme une "maman comblée, vegan enjouée et esthéticienne expérimentée." La machine est enclenchée. Audrey, 34 ans, part vers une nouvelle aventure.

Repenser le métier

"Je souhaitais apporter une cohérence à ma vie en liant mon éthique personnelle à mon univers professionnel. Avec une priorité: le respect de l’humain, du vivant et de notre planète."

Elle cogite. Éthique et économique. Pense à son fils, Matteo, 3 ans et demi, pour qui elle veut "être une maman exemplaire". L’idée déboule… Ses amis ont un food truck. Elle déclinera le concept de roulotte en institut de beauté.

Afin de financer son carrosse, elle organise une collecte de fonds sur une plateforme en ligne. 8 000 euros récoltés en un mois. Fierté et engouement qui perdurent.

"Puis, il a fallu gommer toutes les mauvaises habitudes de l’esthétique et sélectionner des partenaires bienveillants partageant mes valeurs", glisse Audrey.

Ses jolis yeux bleus épluchent alors les compositions des produits qu’elle utilisera. Elle choisit "les plus clean possible": une marque de cosmétiques bio "Estime et sens", du maquillage et du vernis semi-permanent respectueux.

Pour les épilations, la créatrice du beauty truck emploie de la cire au sucre bio compostable ôtée à l’aide de bandelettes de tissu. Car l’idée des Beautés vagabondes est aussi de faire des soins zéro déchets.