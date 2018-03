Vers l’ouverture d’une information judiciaire après l'avalanche mortelle d'Entraunes

Seul le guide et une cliente étaient parvenus à s'en sortir indemnes. Le procureur a précisé que la femme avait souffert d’une simple entorse. "Il est incroyable qu’ils aient pu survivre à un tel maelström", a-t-il précisé.

Jean-Michel Prêtre a indiqué qu’une information judiciaire serait ouverte dans les prochains jours pour comprendre les raisons du drame.

Des expertises médicales ont déjà été pratiqués sur les victimes qui ont permis de conclure à leur mort par asphyxie. Leurs corps ne feront donc pas l’objet d’une autopsie.

La téléphonie sera également exploitée pour retracer leur parcours.

Le procureur a estimé que le guide, placé en garde à vue dans les heures qui ont suivi le drame, était un professionnel de la montagne "qualifié, et ayant effectué toutes les formations de mise à niveau en matière de sécurité".

Mais, selon le procureur, l’enquête judiciaire devra établir "la caractérisation ou non de faits d’homicide et de blessures involontaires" par le biais d’une imprudence, d’inattention, et d’inobservation des règlements.