Un premier "Code de l'animal" créé pour mieux défendre les bêtes, une première en France

La France s'engage contre la maltraitance animale. Ce jeudi, la Fondation 30 millions d'amis a fait paraître, aux éditions LexisNexis, un texte de plus de 1.000 pages rassemblant "toutes les législations en vigueur concernant les animaux", précise Le Monde.

Tous les animaux sont concernés

"Nous avons agrégé tous les textes – lois, décrets, arrêtés, règlements et directives – issus de sept codes officiels – civil, pénal, rural, environnemental, etc. –, de règles européennes, mais aussi des décisions de jurisprudence les plus significatives qui ont trait aux animaux de compagnie, d’élevage ou sauvages", a expliqué au Monde le professeur de droit privé Jean-Pierre Marguénaud, un des coauteurs de l'ouvrage.

L'objectif? Faciliter le travail des professionnels juridiques pour les questions de protection animale, grâce à une vision plus complète des problématiques.

Parmi les lois phares de l'ouvrage se trouve l'article 521-1 du code pénal, qui punit de deux ans d'emprisonnements et de 30.000 euros d'amende les violences contre les animaux domestiques ou tenus en captivité.

L'article L214-1 du code rural souligne également que "tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce".

Vers la reconnaissance d'une personnalité juridique

Dans Le Monde, Jean-Pierre Marguénaud affirme qu'il s'agit d'un premier pas vers la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux.

"Elle pourrait être calquée sur celle des personnes morales, comme les associations ou les syndicats, ce qui permettrait aux animaux d’être représentés en leur nom et démultiplierait l’efficacité de leur protection" a-t-il affirmé.

Ce mercredi, un Toulonnais a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, pour avoir tué le chien de sa compagne à coup de couteau. L'animal s'était interposé lors d'une dispute du couple et mordu l'homme âgé de 43 ans afin de défendre sa maîtresse.

Quelques jours plus tôt, à Nice cette fois, 13 chats ont été retrouvés morts, vraisemblablement empoisonnés dans une copropriété du quartier Pasteur.