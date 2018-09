Procès Pastor: la police judiciaire de Nice a résisté aux assauts des avocats du commanditaire présumé du double assassinat

Qui a tué la milliardaire Hélène Pastor et son chauffeur Mohamed Darwich le 6 mai 2014 sur le parking de l'hôpital l'Archet à Nice? Les enquêteurs ont leur petit idée... Le commissaire Philippe Frizon, patron de la PJ de Nice et deux policiers ont déposé à la barre ce mardi à Aix-en-Provence, au deuxième jour du procès Pastor.

>> LIRE AUSSI. Vous n'avez rien suivi à l'assassinat d'Hélène Pastor en 2014 à Nice? On rembobine l'affaire

Ils ont détaillé chacun leur tour, comment, aidés par l'amateurisme du guetteur et du tireur de l'hôpital l'Archet, le lieu du double assassinat, ils ont pu identifier l'ensemble des participants à cette organisation criminelle: du commanditaire aux exécutants en passant par les recruteurs. Un cas d'école, une enquête dont rêve tout policier.

Les trois témoins redoutaient les questions de Me Eric Dupond-Moretti et Me Luc Febbraro, les défenseurs de Wojciech Janowski, gendre et commanditaire présumé du double assassinat. Ils s'attendaient à être bousculés. Ils n'ont pas été déçus. Les avocats reprochent les conditions de garde à vue de leur client, les pressions exercées sur l'homme d'affaires pour le faire craquer, l'absence d'interprète et d'avocat lors des interrogatoires.

>> RELIRE. Un gendre et 9 autres accusés: à Aix, le procès de l'assassinat d'Hélène Pastor démarre ce lundi matin

Mais forts d'une enquête accablante où charges graves et aveux se sont accumulés, les policiers niçois ont plié sans rompre. Le ciel s'est encore un peu plus assombri au-dessus de la tête de l'ancien consul de Pologne de Monaco.