Procès Pastor: "140.000 euros, le prix du double assassinat", selon le commissaire Frizon

Au deuxième jour du procès de l'affaire Pastor, le commisssaire divisionnaire Philippe Frizon, chef de l'antenne PJ de Nice, a insisté sur "l'amateurisme" et énuméré les nombreuses erreurs du guetteur et du tireur qui ont exécuté Hélène Pastor et son chauffeur.

"Il est inhabituel de se rendre sur le lieu du crime en taxi tout comme il est inhabituel de commettre une exécution avec des cartouches de chasse."

Le commissaire Frizon a qualifié "d'exceptionnels", les résultats des investigations sur les images de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont pu reconstituer très précisément le parcours du guetteur et du tueur le 6 mai 2014 de 13 heures jusqu'à minuit. Ils ont également extraits des photos de bonne qualité.

Les deux hommes ont été très vite identifiés. Le travail sur la téléphonie permettra ensuite de remonter jusqu'au commanditaire présumé à Monaco. Un mois et demi après le double assassinat, vingt-trois personnes étaient interpellées.

"Je vous présente une enquête aboutie, hors normes", a souligné Philippe Frizon qui a exposé pendant une heure quinze, une synthèse du travail de ses équipes. "Il est très rare de remonter jusqu'au commanditaire dans ce type d'affaire. Nous avons identifié l'ensemble des participants aux profils très différents mais avec un point commun : un attrait certain pour l'argent."

"Le prix du contrat était de 140.000 euros", a répondu le commissaire Frizon à une question de l'avocat général.

La défense de Janowski passe à l'attaque