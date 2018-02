Préfet retoqué sur les migrants: Roya citoyenne et la Ligue des droits de l’homme enfoncent le clou

"Pour la 4e fois Georges-François Leclerc s’est vu infliger un échec dans son traitement du droit d’asile des mineurs non accompagnés", entame les deux associations.

Qui rappellent le contexte de ce nouvel épisode judiciaire: "Dans le cadre d’une demande au juge des référés d’un collectif d’associations et d’avocats, celui-ci a en effet obtenu, au bénéfice de 19 jeunes africains, la suspension d’une mesure de réacheminement vers l’Italie".

Roya citoyenne de Cédric Herrou et la LDH enfoncent le clou:

"Pour ce préfet, la nature du mineur et ses droits changent du tout au tout s’il est interpellé sur un « point de passage autorisé » ou s’il l’est à 100 mètres de celui-ci. Le tribunal a bien fait ressortir le caractère absurde et hypocrite de cette pseudo-analyse dont le seul objectif était de refouler le plus possible de mineurs». Les deux associations s’interrogent : « Depuis trois ans, combien de centaines de mineurs isolés, souvent très jeunes, ont été ainsi privés de leurs droits fondamentaux à la frontière italienne ?"