Pourquoi Laura et David Hallyday assignent en référé ce jeudi dix personnes ?

Le procès prévu ce jeudi doit porter sur l’album posthume de Johnny Hallyday, et sur le droit de regard que souhaiteraient obtenir ses deux aînés. Ni Laura Smet, ni Laeticia Hallyday n’y assisteront, il est également possible que David Hallyday ne soit pas présent.

Laura et David réclament un droit de regard sur l’album "dans un délai de 48 heures" selon l’assignation en référé qui sera examinée à Nanterre et ce sous "astreinte de 10.000 euros par jour de retard" en cas de non-respect de leur demande.

Une nouvelle

révélation

Ils assignent dix personnes physiques et morales devant le tribunal des référés. Outre Laeticia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, sont visées la société SLJ (la SCI détenant la villa de Marnes-la-Coquette), la Sacem, la société civile pour l’Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami), Warner Music France, Warner Chappell Music France, Decibel Productions et la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes.

Par ailleurs, une nouvelle information concernant l’héritage du chanteur a été révélée ce mercredi par nos confrères de L’Express. L’hebdomadaire a notamment écrit que "les deux aînés réclament que 25 % du patrimoine de la star revienne à Laeticia Hallyday et 18,75 % à chacun des quatre enfants, conformément au droit français". Soit la même part que pour Jade et Joy.