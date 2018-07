Mécontent, un Biélorusse essaie d'étrangler le manager du Yoshi

L'affaire évoquée devant le tribunal correctionnel aurait pu figurer dans la série Cauchemar en cuisine ! Cette émission diffusée à la télévision et qui tente de venir en aide à des restaurateurs en difficulté. À une différence près : l'histoire n'a rien à voir avec une éventuelle erreur de gestion ou de pauvreté culinaire. Ce sont plus simplement les réactions inattendues d'un client biélorusse infatué. Contrarié dès son arrivée dans un restaurant japonais d'exception et...