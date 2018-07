Me Patrice Lorenzi quitte sa robe d’avocat en pleine audience

Séquence émotion rarissime au tribunal correctionnel ! Cédons à l'exceptionnel pour une fois, avec la cessation des fonctions judiciaires de Me Patrice Lorenzi. Audacieuse allégation révélée à la barre après cinquante ans d'une brillante carrière ! L'avocat monégasque ne portera plus la robe, cet accessoire indissociable du plaideur ! Suffisant pour émouvoir les juges, prévenus sur-le-champ de cet arrêt sans signature ni contreseing. Et avantage à la défense encline à une oralité éloignée des traditions.



« Cette procédure, entame l'homme de loi, aurait dû faire l'objet de ma dernière plaidoirie. Mais vous avez renvoyé l'affaire car la victime avait sollicité tardivement l'assistance judiciaire. Alors, j'exposerai les faits autrement. Je m'en souviens comme si...