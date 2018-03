Le casino de Bandol pas concerné par l'enquête cannoise

A ce jour, quatre personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête.

Deux dirigeants du casino Partouche de Cannes ont été mis en examen dans la nuit de lundi à mardi pour abus de biens sociaux, dans une affaire impliquant des dissimulations de mises de poker.

Le président du "3-14", également à la tête du casino de La Grande Motte a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d'une interdiction de diriger ou de gérer l'établissement de jeux, et devra verser une caution de 30.000 euros.

Le directeur général du casino cannois a également été placé sous contrôle judiciaire.

Deux joueurs ont été mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans des casinos et des cercles de jeux, avec obligation de verser des cautions de 20.000 et 4.000 euros.

Le groupe Partouche s'est porté partie civile.