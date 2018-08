"Je savais qu’à Monaco il y avait beaucoup de gens riches": il perd au casino et se refait en volant des personnes âgées

L’astucieuse combine a permis à un Roumain de 34 ans d’arnaquer trois personnes âgées, les 10, 11 et 13 août derniers, entre 13 h et 14 h, sur les boulevards des Moulins et de Suisse. Butin amassé: 1.000 €!

Grâce à la perspicacité des enquêteurs monégasques et l’aide des caméras de vidéosurveillance, le larron a été rapidement interpellé et traîné devant le tribunal correctionnel. Il a écopé d’une peine de trois mois de prison ferme. L’argent qu’il détenait dans ses poches a été réparti entre les victimes.

"Beaucoup de gens riches à Monaco"

Mardi, à l’audience de...