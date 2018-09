Ivre et récidiviste, il grille un feu rouge devant les policiers

Quand on a bu trois coupes de champagne et une bière, il est fortement déconseillé de circuler en ville avec son scooter. Même aux alentours de minuit et demi! Car, en Principauté, le maillage sécuritaire est assuré sans interruption jour et nuit par les agents.

Mais un Turbiasque, trahi par la boisson, s’est fait remarquer, vendredi dernier, en franchissant le feu rouge dans la montée de l’avenue Prince-Pierre avec son deux-roues… Juste à côté d’une patrouille de police véhiculée! En deux coups de gyrophare, le chauffard était rejoint puis contrôlé quelques mètres plus loin, sur le boulevard...