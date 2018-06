Ils avaient détourné 500.000€: un convoyeur de fond en prison, l'autre toujours en fuite

Quelle est la différence entre une liasse et une botte de billets de banque ? Une liasse en contient cent et une botte… mille de même valeur !

En billets de 500 euros, cela représente un magot de 500.000 euros qu'ont dérobé deux employés d'une société spécialisée de Saint-Laurent-du-Var (ProségurTtraitement de valeurs Azur).

Le 13 mai 2016, Hatim C., 27 ans et Bouaza N., 37 ans, se rendent sur leur lieu de travail comme à leur habitude. Salariés modèles, ayant pour l'un d'eux plus de dix ans d'ancienneté, ils manipulent des caisses de billets à longueur de temps.

Une manutention qu'ils effectuent dans un sas pour...