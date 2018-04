Il dîne pour la sixième fois dans de grands restaurants sans payer la note

Quand on voit arriver, lundi, à l’audience de flagrance, cette masse humaine bedonnante et menottée dans le box, on sait d’avance que c’est pour une affaire de grivèlerie.

Car Peter, un Néerlandais de 34 ans sans profession et résidant à Anvers (Belgique), en est à sa sixième comparution devant le tribunal correctionnel pour avoir dîné dans les grands restaurants de la Principauté sans payer la note.

Après "L’Hermitage" (1.280€ en novembre 2016), le "Café de Paris" (680€ en décembre 2016), le "Quai des Artistes" (565€ en mars 2017), "Le Métropole" (3.274€ en janvier 2018) et à nouveau "L’Hermitage" (3.200€ en février dernier), c’est au restaurant "Pacific Monte-Carlo" de l’avenue des Spélugues qu’il a...