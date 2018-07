Il dérobe 525€ de jetons dans un casino... à l'aide d'un bout de scotch

Combien de joueurs ont-ils tenté de soutirer quelques jetons dans les casinos à l’aide de méthodes peu honnêtes? Toutefois, tricher n’a pas servi à grand-chose à un Turinois quinquagénaire peu scrupuleux…

Il croyait duper les croupiers et caméras de sécurité du "Sun Casino" avec une supercherie connue et risquée: l’empalmage.

Méthode pas très inventive et surtout suffisante pour éveiller les soupçons… Elle consiste à déposer un jeton sur le tapis vert et en récupérer d’autres au retour avec la même main grâce à un ruban adhésif double face dissimulé dans la paume.

Pourquoi cet ouvrier du bâtiment a-t-il pris autant de risques dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier?

L’addiction au jeu, d’une part, et la motivation financière afin de se refaire d’autre part, pour un maigre "gain" de 525 euros qu’il a dû restituer...