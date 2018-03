Après son éviction de Questions pour un champion, Julien Lepers réclame 3,4M€

3,4 millions d'euros. C'est la somme réclamée par le Niçois Julien Lepers à Fremantle - la boîte de production qui produit "Questions pour un champion"- après son licenciement "sans cause réelle et sérieuse", rapporte Le Parisien.

Son avocat, Me Pierre-Olivier Lambert, a plaidé la discrimination. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, avait estimé dès septembre 2015 "qu’il y a trop d’hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision".

"C'est un justiciable comme les autres qui s’est retrouvé licencié après 28 ans de service pour des motifs discriminatoires et injustifiés, a plaidé son avocat. Fremantle a utilisé une technique de cow-boy. Ils ont trouvé deux arguments: une baisse d’audience et le fait que Julien Lepers n’incarnait plus la ligne éditoriale, était devenu ringard. Mais ce ne sont pas des motifs juridiques."

De son côté, la partie adverse a fait valoir la baisse des audiences de l'émission. "Entre 2000 et 2003, la part d’audience du jeu a chuté de 33 % puis de 56 % de 2005 à 2015".

Contacté par Nice-Matin, Julien Lepers n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.

Lors de l'audience, l'animateur a regretté de ne pas avoir pu "dire au revoir aux 2,2 millions de téléspectateurs qui [le] regardaient."

Le verdict doit être rendu le 5 avril.