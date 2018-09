Affaire Pastor: l’énigmatique et surréaliste Monsieur Janowski

Lunaire, déconnectée? Comment qualifier l’audition du principal accusé de l’affaire Pastor, ce jeudi, devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes?

Alors que la cour attendait des explications sur le fond de l’affaire, un double assassinat, Wojciech Janowski s’est lancé dans une déclaration préliminaire à la limite du loufoque.

>> LIRE AUSSI. Vous n'avez rien suivi à l'assassinat d'Hélène Pastor en 2014 à Nice? On rembobine l'affaire

Il s’est enferré dans des considérations bancaires, évoquant d’entrée de jeu ses achats de maisons, de bateaux, ses hypothèques et même la guerre Iran-Irak.

Une prestation qui a soulevé un véritable malaise. En d’autre lieu, ce décalage aurait pu être comique s’il ne s’agissait d’un double assassinat.

Le malaise a culminé à un tel point que son avocat, Me Eric Dupond Moretti, a dû l’interrompre à deux reprises. "Tout le volet financier, on en reparlera, on discutera de tout .» Sur le banc des parties civiles, les avocats ont grondé : « Et Madame Pastor, et Mohamed Darwich dans tout ça ?!"

Incident d’audience. Me Dupond Moretti devra rappeler la présomption d’innocence de son client.

Comme prévu, en cette journée cruciale du procès, le principal ennemi de Wojciech Janowski est bien Wojciech Janowski lui-même.

L’audition se poursuit.