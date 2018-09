Affaire Pastor: Janowski contre Janowski ce jeudi

Le gendre de la milliardaire Hélène Pastor, Wojciech Janowski, 69 ans, va être entendu ce jeudi devant la cour d'assises d'Aix en Provence. Une audition très attendue, au lendemain des accusations portées à son encontre par son coach sportif.

Pascal Dauriac, 49 ans, qui a admis avoir organisé le double assassinat, l'a de nouveau désigné comme le commanditaire.

La personnalité de Janowski, qui s'était inventé une vie, devrait retenir l'attention aujourd'hui.

Le faux diplômé de Cambridge, industriel raté, englué dans des affaires suspectes en Pologne, siphonnait les comptes de sa compagne, Sylvia, fille de la milliardaire. Au cours des dix-huit mois avant le guet-apens, 7,5 des 9 millions d'euros versés par Hélène Pastor à sa fille avaient filé sur les comptes personnels du gendre. Depuis son interpellation en juin 2014, il a déjà changé plusieurs fois de version. D'abord avouant les faits, puis se rétractant.

Puis accusant son coach de l'avoir menacé et d'avoir organisé seul les assassinats. C'est donc bien contre lui même et sa personnalité troublante que Wojciech Janowski devra combattre aujourd'hui devant la cour d'assises. Mercredi, face aux accusations de son coach sportif, et face à l'horreur des coulisses d'un double assassinat, l'ex consul honoraire de Pologne n'a jamais laissé transparaître la moindre émotion.