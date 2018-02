Et toi, tu fais quoi pour les vacances? Voici 5 idées loisirs à Menton et Monaco

Pass’ Vacances: jusqu’au 9 mars, les jeunes de 12 à 17 ans, pourront choisir leur planning d’activités entre laser game, snowboard, foot en salle ou soirée cinéma.

Semaine loisirs et sports: jusqu’au 3 mars, un joli programme pour les 8-12 ans, entre randonnée, ski alpin, tournois multisports et courses d’orientation. Et bien d’autres!

Guichet Unique – Service Jeunesse – 9, avenue de la Marne.

Renseignements. 04.92.10.51.32