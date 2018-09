VIDÉOS. Des avions de chasse de la Royal Air Force réalisent un numéro de voltige bluffant dans le ciel de Monaco

A 14h30 pétantes, à l'écoute d'un bruit vrombissant, tous les regards se sont tournés vers le ciel bleu azur. Le spectacle n'était plus sur le plan d'eau et le Monaco Yacht Show.

Neuf avions de chasse des Red Arrows ont alors débarqué de nulle part, laissant des traînées de fumée de couleur dans leur sillage.

Un coeur transpercé

d'une flèche !

Loopings, piqués, vol en rase-mottes au-dessus du palais princier... Les pilotes ont régalé les curieux pendant près d'une demi-heure, se permettant même de dessiner un cœur dans le ciel, transpercé par une flèche.

En 2013, les mythiques Red Arrows avaient déjà fait une apparition remarquée au Monaco Yacht Show pour les dix ans de la société britannique Superyacht UK.