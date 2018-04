VIDEO. On vous fait découvrir la voiture star de Top Marques à 2.3 millions d'euro

Elle est la reine. L’élue. Celle que Top Marques a décidé de mettre en vitrine et sur toutes ses affiches. Le nom de cette déesse mécanique? Apollo IE. Un fantasme tout en carbone mis à prix 2,3 millions d’euros et dont l’un des 10 exemplaires produits a le privilège de dormir au pied de l’escalier du Casino de Monte-Carlo durant tout le salon dédié aux voitures de luxe.

Aussi dynamique que charmeuse avec ses courbes noires et ses fins liserés pourpres, l’Apollo IE a battu des ailes – papillon – et attiré les badauds comme des mouches hier. Amateurs ou passionnés, tous ont été subjugués par ce châssis monocoque unique, car entièrement en carbone et incorporant berceaux avant et arrière. Le tout pour seulement 105 kg!

Passion et poésie

Une plume qui pèse pourtant lourd sur le marché en terme d’innovations et de caractéristiques. Une voiture de sport dans la plus pure tradition des hypercars, dont l’histoire relève de la passion, voire de la poésie. Pour preuve le "IE" accolé à son nom, comme Apollo "Intensa Emozione".

Si intense que ce projet fut un temps à l’agonie. En 2014, l’Allemand Roland Gumpert avait présenté l’IE à Genève avant la désillusion, la faillite. C’est finalement, Norman Choi qui fera renaître le phœnix de ses cendres depuis Hong Kong – appuyé par un fonds chinois.

Derrière cette carrosserie futuriste et baroque, une philosophie. Et un dessein: la route plutôt que la vitrine. "Nous faisons partie des gens nostalgiques des voitures old school. Nous n’avons pas lancé ce projet dans la perspective de faire des affaires, nous l’avons juste fait pour mixer les anciennes et nouvelles écoles de construction. Et pour qu’elle roule!"

Hier, les voituriers du temple du jeu étaient unanimes. "Il y a parfois des voitures qui n’ont pas beaucoup de succès mais celle-là interpelle tout le monde." Un rêve partagé.