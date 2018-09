Fidèle du Monte-Carlo Sporting Summer Festival, Lana Del Rey s’avance "fille de Monaco" dans le titre Body Electric, sorti en 2012. Un hommage au poète Walt Whitman pour celle qui voue un culte aux artistes torturés et à l’apparence des icônes d’antan d’Hollywood.

Extrait

(Body Electric)

"I’m on fire, baby, I’m on fire. Whitman is my daddy, Monaco’s my mother, Diamonds are my bestest friend…"

BLACK EYED PEAS

Été 2009, Fergie, Will.I.AM et consorts mettent le feu au dancefloor avec l’album The End. Et même le faste de Monaco ne suffit pas à gommer l’absence de l’être cher dans le titre Missing You.

Extrait

(Missing You)

"When I’m out on the road I’m missin’ you. Rockin’ them shows, missin’ you. Up in Monaco I’m missin’ you…"

MICHAEL JACKSON