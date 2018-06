Marre de faire la queue à Disneyland? Ce hacker a trouvé la solution pour y remédier

Le hacker, qui se fait appeler Artex, a découvert que les billets coupe-file avaient des numéros qui se suivaient.

"Après avoir acheté nos tickets pour le parc, mes amis et moi avons été interpellés par les numéros des billets, qui étaient consécutifs. Le premier se terminait ainsi par "40", le second par "41" et le dernier par "42"", raconte Artex à BFMTV.

Ces numéros sont notamment présentés sous la forme d'un QR code, une représentation carrée et graphique d'une suite de caractères, dont le numéro du fameux billet.

Artex a alors généré de nouveaux QR codes à l'aide de son smartphone pour créer des Fastpass à l'infini, ce qui peut nuire aux visiteurs possédant les vrais tickets associés aux numéros générés frauduleusement.

L'homme a affirmé à BFMTV ne pas vouloir utiliser cette méthode et a alerté l'entreprise sur cette faille dans leur sécurité.

"Les systèmes informatiques ne sont pas infaillibles et des brèches peuvent toujours être découvertes. Néanmoins nous revoyons constamment nos procédures et systèmes. Nous avons pris en compte et apprécions les retours de nos visiteurs qui permettent d’améliorer et de renforcer nos procédures", a réagi Disneyland Paris, contacté par BFM Tech.